

TikTok могут запретить в США

13.03.2024 20:41





Палата представителей США приняла законопроект, посредством которого в США могут запретить социальную сеть TikTok. Об этом сообщает CNN.



Документ поддержали 352 конгрессмена, 65 выступили против, из них - 15 республиканцев и 50 демократов. Один член Палаты воздержался.



352 депутата нижней палаты Конгресса США – Палаты представителей - поддержали законопроект (197 республиканцев, 155 демократов), против выступили 65 депутатов (15 республиканцев, 50 демократов).



Законопроект дает социальной сети TikTok пять месяцев на то, чтобы отделиться от китайской материнской компании ByteDance, иначе магазинам приложений в США будет запрещено размещать приложение TikTok на своих платформах.



На данный момент неизвестно, какая судьба ждет законопроект в верхней палате Конгресса – Сенате. Президент США Джо Байден заявил, что если он дойдет до его стола (если законопроект будет одобрен Сенатом), он подпишет этот законопроект.





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