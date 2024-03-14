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Европарламент поддержал возможное членство Армении в ЕС


14.03.2024   11:20


Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность членства Армении в Евросоюзе, - информацию об этом распространяет News.am.

По данным издания, за принятие резолюции проголосовали 504 члена Европарламента, 4 – против, 32 европарламентария воздержались.

Документ, автором которого является фракция Европейской народной партии, преподносится как совместная инициатива всех фракций.

В проекте резолюции депутаты Европарламента предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС.

«Если Армения заинтересована в получении статуса кандидата и продолжит идти по пути стабильных реформ, укрепляющих ее демократию, это может стать основой для этапа трансформации в отношениях ЕС-Армения», - говорится в проекте совместной резолюции депутатов законодательный орган Европейского Союза.

Депутаты призывают исполнительные органы Евросоюза, Комиссию и Совет активно поддержать Армению в расширении сотрудничества с ЕС не только в экономическом партнерстве, но и в сферах политического диалога, безопасности, взаимоотношений между людьми и другими странами. контакты между людьми и отраслевая интеграция.


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