|
|
|
Европарламент поддержал возможное членство Армении в ЕС
14.03.2024 11:20
Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность членства Армении в Евросоюзе, - информацию об этом распространяет News.am.
По данным издания, за принятие резолюции проголосовали 504 члена Европарламента, 4 – против, 32 европарламентария воздержались.
Документ, автором которого является фракция Европейской народной партии, преподносится как совместная инициатива всех фракций.
В проекте резолюции депутаты Европарламента предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС.
«Если Армения заинтересована в получении статуса кандидата и продолжит идти по пути стабильных реформ, укрепляющих ее демократию, это может стать основой для этапа трансформации в отношениях ЕС-Армения», - говорится в проекте совместной резолюции депутатов законодательный орган Европейского Союза.
Депутаты призывают исполнительные органы Евросоюза, Комиссию и Совет активно поддержать Армению в расширении сотрудничества с ЕС не только в экономическом партнерстве, но и в сферах политического диалога, безопасности, взаимоотношений между людьми и другими странами. контакты между людьми и отраслевая интеграция.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна