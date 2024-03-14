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Министр здравоохранения встретился с медперсоналом Республиканской больницы


14.03.2024   11:45


Министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе вместе с первым заместителем Тамар Габуния встретился с медперсоналом Республиканской больницы.

Информацию распространяют Министерство по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты.

Глава ведомства обсудил с менеджментом медучреждения и медиками ситуацию, связанную с больницей, и получил от них информацию о вызовах, существующих в клинике. Михаил Сарджвеладзе отметил, что задача для всех одна — в первую очередь должны быть защищены интересы пациентов, а вместе с этим — права персонала медицинского учреждения.

«На встрече был согласован формат будущего сотрудничества. Коммуникация с врачами о проблемах, связанных с клиникой, и путях их решения продолжится. В процессе принятия решения по данному вопросу будут максимально сбалансированно учтены интересы как общества, так и медперсонала», — говорится в информации Минздрава.


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