

Министр здравоохранения встретился с медперсоналом Республиканской больницы

14.03.2024 11:45





Министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе вместе с первым заместителем Тамар Габуния встретился с медперсоналом Республиканской больницы.



Информацию распространяют Министерство по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты.



Глава ведомства обсудил с менеджментом медучреждения и медиками ситуацию, связанную с больницей, и получил от них информацию о вызовах, существующих в клинике. Михаил Сарджвеладзе отметил, что задача для всех одна — в первую очередь должны быть защищены интересы пациентов, а вместе с этим — права персонала медицинского учреждения.



«На встрече был согласован формат будущего сотрудничества. Коммуникация с врачами о проблемах, связанных с клиникой, и путях их решения продолжится. В процессе принятия решения по данному вопросу будут максимально сбалансированно учтены интересы как общества, так и медперсонала», — говорится в информации Минздрава.







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