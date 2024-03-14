

С 15 марта можно будет бесплатно поменять неэлектронные удостоверения личности, выданные до 28 июля 2011 года

14.03.2024 12:26





С 15 марта можно будет бесплатно поменять неэлектронные удостоверения личности, выданные до 28 июля 2011 года. Информацию об этом распространяет Агентство развития сервисов.



Согласно изменениям в закон «О порядке регистрации граждан Грузии и проживающих в Грузии иностранцев, выдачи удостоверения личности (вида на жительство) и паспорта гражданина Грузии», с 1 июля 2024 года неэлектронные (ламинированные) удостоверения личности, выпущенные до 28 июля 2011 года, будут аннулированы.



С 15 марта 2024 года Минюст обеспечит бесплатную замену удостоверений личности на электронные для владельцев неэлектронных (ламинированных) удостоверений личности.



Для бесплатной замены неэлектронного (ламинированного) удостоверения личности, выданного до 28 июля 2011 года, на электронное удостоверение личности (ID-карту) необходимо обратиться в Дома юстиции и Мобильные дома юстиции, которые функционируют по всей стране», — говорится в заявлении Агентства развития сервисов.







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