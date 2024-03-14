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В ЕС согласовали новые условия приостановки безвизового режима для Грузии и других стран
14.03.2024 12:36
Представители стран-членов ЕС согласовали новые условия приостановки безвизового режима для третьих стран, в числе которых Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
После принятия нового регламента у Евросоюза появятся новые инструменты для противодействия ситуациям, когда безвизовым режимом злоупотребляют или он работает против интересов ЕС.
Дополнительными основаниями для приостановки безвизового режима станут:
• Несоответствие третьей страны визовой политике Евросоюза, если это может привести к наплыву людей в ЕС. Например, из-за географической близости.
• Существование в третьей стране схемы предоставления гражданства в обмен на инвестиции без какой-либо реальной связи с этой страной.
• Гибридные угрозы и недостатки в законодательстве или процедурах обеспечения надежности документов.
Более того, государства-члены ЕС решили также предусмотреть возможность приостановки безвизового режима «в случае значительного и резкого ухудшения внешних отношений» Брюсселя с третьей страной, «особенно когда это касается основных свобод и прав человека».
Остаются в силе следующие существующие основания:
• существенное увеличение числа граждан третьих стран, которым отказано во въезде, или же превысивших сроки легального пребывания;
• существенное увеличение числа необоснованных заявлений о предоставлении убежища от граждан третьих стран;
• сокращение сотрудничества с ЕС по реадмиссии граждан;
• риск или непосредственная угроза государственной политике или внутренней безопасности (например, из-за роста уголовных преступлений).
Как пишет «Европейская правда», теперь регламент будет согласовываться на переговорах между Советом ЕС и Европейским парламентом. Он вступит в силу после одобрения обоими институтами.
Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. В октябре 2023-го Европейская комиссия предложила усилить этот механизм.
Тогда же был подготовлен отчет, в котором говорилось, что в целом Грузия продолжает выполнять условия визовой либерализации, однако ей необходимо выполнить дополнительные условия. В их числе называлась борьба с коррупцией и согласование визовой политики Грузии со списком третьих стран, с которыми у ЕС действует визовый режим. Также Брюссель говорил о проблеме необоснованных заявлений о предоставлении убежища и нелегального пребывания граждан Грузии в государствах-членах ЕС.
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