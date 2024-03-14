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Российский фонд планирует запустить морское такси в Грузию и оккупированную Абхазию


14.03.2024   12:43


Российский Фонд развития Краснодарского края в перспективе планирует запустить морское такси в Грузию и оккупированную Абхазию.

Для начала проект подразумевает запуск двух катамаранов из Сочи в Новороссийск, каждый из которых сможет принять на борт около 340 человек. А позже планируется «расширить» географию в том числе и за счет оккупированной территории Грузии.

Гендиректор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов заявил, что «предварительная проектная документация готова, объем инвестиций в данный проект оценивается в 1,2 млрд рублей».

«Развитие пассажирского водного сообщения очень перспективно для Краснодарского края. За день такое судно может сделать два рейса. <> Кроме того, в перспективе по данному морскому маршруту туристы смогут добраться до Абхазии и Грузии», — отметил он.


Источник: SOVA
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