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Российский фонд планирует запустить морское такси в Грузию и оккупированную Абхазию
14.03.2024 12:43
Российский Фонд развития Краснодарского края в перспективе планирует запустить морское такси в Грузию и оккупированную Абхазию.
Для начала проект подразумевает запуск двух катамаранов из Сочи в Новороссийск, каждый из которых сможет принять на борт около 340 человек. А позже планируется «расширить» географию в том числе и за счет оккупированной территории Грузии.
Гендиректор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов заявил, что «предварительная проектная документация готова, объем инвестиций в данный проект оценивается в 1,2 млрд рублей».
«Развитие пассажирского водного сообщения очень перспективно для Краснодарского края. За день такое судно может сделать два рейса. <> Кроме того, в перспективе по данному морскому маршруту туристы смогут добраться до Абхазии и Грузии», — отметил он.
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