

В тбилисском Доме юстиции появился сервис самообслуживания

14.03.2024 12:57





В центральном филиале Дома юстиции в Тбилиси в пилотном режиме начал работать сервис самообслуживания, сообщает пресс-служба Минюста Грузии.



Благодаря цифровым технологиям, граждане могут без участия операторов получать определенные услуги. Например, запрашивать различную документацию. Это избавит их от ожидания в очереди.



«В ходе пилотного периода особое внимание будет уделяться отзывам клиентов, в результате чего произойдет окончательное формирование пространства самообслуживания», — указали в Минюсте.



Министерство продолжит работу, чтобы обеспечить доступность государственных услуг.



По данным ведомства, сейчас по всей стране работают 118 Домов юстиции. До конца этого года их филиалы будут представлены во всех муниципалитетах.



Высокогорные села в десяти регионах Грузии обслуживают мобильные Дома юстиции.





Источник: Новости - Грузия

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