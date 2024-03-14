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Грузия в третий раз подряд попала в группу «очень высокого человеческого развития»
14.03.2024 13:05
Согласно «Индексу человеческого развития» (HDI) программы развития ООН (UNDP), Грузия в третий раз подряд попала в группу «очень высокого человеческого развития».
Согласно отчету о человеческом развитии за 2023-2024 годы, по сравнению с предыдущим документом, Грузия улучшила свой рейтинг «Индекса человеческого развития» (HDI) и занимает 60-е место среди 193 стран и территорий.
Общий показатель индекса человеческого развития Грузии составляет 0,814. По этому показателю Грузия опережает члена ЕС Болгарию, членов НАТО Северную Македонию и Албанию, на постсоветском пространстве: Украину, Молдову, Беларусь, Армению, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан.
Индекс человеческого развития UNDP оценивает развитие стран мира по трем основным критериям: продолжительность жизни и здоровье, доступ к образованию и стандарты достойной жизни.
Наряду с общим показателем, HDI также учитывает такие параметры, как неравенство, гендерные различия, многомерная бедность и оказываемое на планету давление.
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