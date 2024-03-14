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Андерс Адлеркрейц: Проведенные реформы способствуют продвижению Грузии к Европе
14.03.2024 13:08
«Расширение Европы необходимо для стабильности и благополучия ЕС. Я рад видеть прогресс, достигнутый в Грузии. Проведенные реформы способствуют продвижению Грузии к Европе», — заявил министр по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Андерс Адлеркрейц после встречи с Ильей Дарчиашвили в Хельсинки.
По словам Андерса Адлеркрейца, Финляндия обязательно поддержит Грузию на пути вступления в ЕС.
По информации МИД Грузии, Илья Дарчиашвили 12-13 марта находился с официальным визитом в Финляндской Республике.
«В рамках визита глава внешнеполитического ведомства провел встречи с президентом Финляндии, министром иностранных дел, министром по делам Европы, представителями Большого комитета парламента и председателем фракция правящей партии парламента Финляндии.
На встречах обсуждались существующие отношения между Грузией и Финляндией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, а также актуальные вопросы повестки дня отношений Грузия-ЕС и прогресс, достигнутый на пути вступления Грузии в Евросоюз», — отмечается в информации МИД Грузии.
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