

Что должны сделать власти Грузии для реализации рекомендаций ЕС в сфере правосудия — TI

14.03.2024 13:24





«Трансперенси Интернэшнл — Грузия» (Transparency International Georgia) резюмирует шаги, которые необходимо предпринять в направлении реформы правосудия в контексте рекомендаций Европейской комиссии.



По мнению организации, реформа юстиции является одной из важнейших предпосылок демократического развития Грузии и дальнейшей интеграции с Европейским Союзом. Однако в организации отмечают, что недавняя риторика высокопоставленных чиновников свидетельствует о том, что правительство Грузии не собирается выполнять критически важные рекомендации Еврокомиссии.



В заявлении, опубликованном 14 марта, TI отмечает, что невыполнение этих требований может затруднить процесс интеграции Грузии в Европейский Союз и в конечном итоге создать значительную угрозу для перспективы членства страны в ЕС.



По мнению организации, в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии власти Грузии должны:



Наладить процесс сотрудничества с участием всех парламентских политических партий и неправительственных организаций.



С привлечением международных экспертов, играющих решающую роль в этом процессе, ввести систему внеочередных проверок добросовестности кандидатов и лиц, уже назначенных на руководящие должности в судебной системе, в частности в Высшем совете юстиции, Верховном суде и председателях судов.



Улучшить процесс выборов Генерального прокурора, увеличив необходимое количество голосов с простого большинства до квалифицированного большинства. В частности, повышение порога до 90 голосов вместо нынешних 76 голосов.



Обеспечить полное соответствие Закона Грузии о прокуратуре рекомендациям Венецианской комиссии, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Инструмента технической помощи и обмена информацией (TAIEX) Европейской комиссии.



Изменения должны передать полномочия по принятию решений по вопросам карьеры Совету прокурора, способствуя более сбалансированному представительству между членами прокурорского и непрокурорского состава в Совете прокурора.



Подход правительства Грузии

В ответ на рекомендации Европейского Союза правительство Грузии утвердило план действий 27 ноября 2023 года. Однако, по мнению организации, плану не хватает конкретики, особенно в сфере реформы правосудия, поскольку в нем намечены только три мероприятия.



Среди них один предполагает создание рабочей группы, а два других содержат лишь общую ссылку на законодательные изменения.



«Расплывчатость документа затрудняет определение конкретных шагов, которые грузинские власти намерены предпринять для реализации рекомендаций ЕС. Как премьер-министр, так и спикер парламента демонстрируют явно негативную позицию, особенно в отношении одного аспекта рекомендаций Европейской комиссии — механизма проверки добросовестности судей. Такое расхождение во взглядах вызывает обеспокоенность по поводу приверженности правительства комплексной реализации предложений ЕС.



Недавно стало известно, что парламент начинает рассмотрение законопроекта, внесенного членами парламентского большинства в октябре 2023 года и получившего отрицательную оценку Венецианской комиссии.



В заключении комиссии подчеркивается, что решение проблемы корпоративизма в судебной системе требует детальной и всеобъемлющей реформы, а этой цели не может достичь законопроект, внесенный депутатами в октябре», — указано в заявлении.



Видение TI Georgia



В соответствии с положениями Европейской комиссии и рекомендациями Венецианской комиссии TI Georgia предлагает правительству Грузии принять следующие меры:



Оценить преобладающие проблемы в судебной системе и признать необходимость институциональных реформ.



Сформулировать комплексную стратегию и план действий по укреплению судебной системы, решению проблем, поднятых Европейской комиссией, и предложению эффективных решений.



Создать систему внеочередных проверок добросовестности судей.



Внедрить процесс принятия решений, обеспечивающий баланс сил между судьями и членами Высшего совета юстиции, не являющимися судьями. В частности, важные решения должны приниматься по принципу большинства в две третьих голосов, с равным представительством как судей, так и несудебных членов Высшего совета юстиции.



Парламент Грузии должен завершить принятие конституционного закона, целью которого является повышение порога для избрания генерального прокурора с простого большинства (76 голосов) до квалифицированного большинства (90 голосов).





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