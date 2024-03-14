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Президент Израиля принял верительные грамоты посла Грузии
14.03.2024 14:55
В среду, 13 марта, президент Израиля Ицхак Герцог принял верительные грамоты у нового посла Грузии в Израиле Зазы Канделаки, который до этого был послом в соседней Иордании. Об этом сообщается в Telegram израильского МИДа.
Во время церемонии президент отметил, что Израиль и Грузия тесно сотрудничают в сферах торговли, промышленности и туризма, а также выразил надежду, что нынешние отношения можно углубить в несколько раз.
Канделаки в свою очередь выразил Израилю «безоговорочную поддержку»: «Это мнение моего правительства и грузинского народа. У нас уникальные отношения, которые уходят вглубь веков и являются уникальным примером для всего мира», – отметил посол.
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