

Президент Израиля принял верительные грамоты посла Грузии

14.03.2024 14:55





В среду, 13 марта, президент Израиля Ицхак Герцог принял верительные грамоты у нового посла Грузии в Израиле Зазы Канделаки, который до этого был послом в соседней Иордании. Об этом сообщается в Telegram израильского МИДа.

Во время церемонии президент отметил, что Израиль и Грузия тесно сотрудничают в сферах торговли, промышленности и туризма, а также выразил надежду, что нынешние отношения можно углубить в несколько раз.



Канделаки в свою очередь выразил Израилю «безоговорочную поддержку»: «Это мнение моего правительства и грузинского народа. У нас уникальные отношения, которые уходят вглубь веков и являются уникальным примером для всего мира», – отметил посол.





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