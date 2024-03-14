

Саакашвили угрожают преследованием по статье "измена родине" в случае его помилования президентом

14.03.2024 14:56





Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в случае помилования может стать фигурантом уголовного дела по статье "измена родине" и в отношении него, скорее всего, начнется расследование о военных действиях в августе 2008 года, заявил в четверг журналистам член парламентской группы "Сила народа" депутат Гурам Мачарашвили.



"Сегодня мы видим, что покровители Саакашвили, в том числе и за рубежом активизировались для его освобождения из заключения и, несмотря на публичное презрение к нему со стороны действующего президента (Саломе) Зурабишвили, она под давлением своих западных кураторов может подписать акт о помиловании", - сказал парламентарий.



"В этом случае мы будем требовать возбуждения уголовного дела против Саакашвили по статье "измена родине" и его приказов по началу военных действий в августе 2008 года", - добавил Мачарашвили.



Парламентская группа "Сила народа" была создана в 2022 году депутатами правящей партии "Грузинская мечта".



Накануне, находясь с визитом в Швейцарии, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил журналистам, что, как внутри, так и за пределами страны готовится почва для помилования Михаила Саакашвили действующим президентом Зурабишвили.



"Считаю, это уже не игра, а единая позиция как внутри страны, так и за ее пределами. На это указывают заявления грузинской оппозиции, а также некоторых иностранных официальных лиц, а также недавняя резолюция Европарламента, которая рекомендует Зурабишвили из гуманитарных соображений помиловать Саакашвили", сказал спикер парламента.



Ранее в марте Зурабишвили заверяла журналистов, что никогда не помилует Саакашвили. "Никто не имеет права диктовать мне, помиловать или нет осужденного экс-президента Саакашвили", - сказала она.



Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится и в настоящее время.



В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.





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