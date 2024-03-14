

Омбудсмен: Важно, чтобы все рекомендации, данные правительству и парламенту Грузии, были выполнены

14.03.2024 15:42





Важно, чтобы все рекомендации, данные правительству и парламенту Грузии, были выполнены, чтобы невыполнение не создало препятствие в процессе открытия переговоров, - заявил в беседе с журналистами Народный защитник Леван Иоселиани. Говоря о системе т.н. «ветинга», он отметил, что все решения должны соответствовать Конституции Грузии.



«Важно, чтобы все рекомендации, данные правительству и парламенту Грузии, были выполнены, чтобы невыполнение не создало препятствий в процессе открытия переговоров. Что касается системы "ветинга", то все решения должны быть в правовых рамках, существующих в Грузии, должны соответствовать Конституции Грузии, поэтому примеры, приведенные о "ветинге", проведенном в других странах, на мой взгляд, нуждаются в большей аргументации. Необходимо изучить достигнутые там результаты, насколько они соответствуют нашей Конституции, насколько возможно провести такого типа "ветинг" в Грузии. Если политические партии согласуют проведение этого "ветинга", в том числе оппозиция и правящая партия, то это решение должно быть в соответствии с Конституцией Грузии», - отметил Иоселиани.





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