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Каха Каладзе о невыдаче США визы Давиду Кезерашвили
14.03.2024 15:42
Давид Кезерашвили - мошенник и криминал, исходя из своего прошлого и настоящего, - так мэр Тбилиси Каха Каладзе откликнулся на информацию о том, что США не дали визу бывшему министру обороны Грузии Давиду Кезерашвили.
По словам Каладзе, расследование в этом направлении начато в разных странах Европы, и подобные преступления не останутся безнаказанными.
«Ясно, что этот человек - мошенник и криминал, исходя из своего прошлого, а то, что он позволил себе в настоящем, является тяжелейшим преступлением - он мошенническим путем сделал несчастными сотни тысяч пенсионеров. В европейских странах начались расследования. Никому не сойдет такое тяжелое преступление», - сказал Каха Каладзе.
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