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Каладзе: Мы поможем всем семьям, чьи жилые площади были повреждены в результате взрыва
14.03.2024 15:43
По заявлению мэра столицы Кахи Каладзе, вероятной причиной взрыва в здании на Самтредской улице является утечка природного газа, хотя следственные действия еще не завершены.
Как отметил Каха Каладзе, мэрия Тбилиси окажет помощь всем семьям, чьи жилые площади были повреждены в результате взрыва.
«Начато расследование причин взрыва. На месте мобилизованы представители соответствующих ведомств. Вероятно, это была утечка природного газа. Однако до завершения расследования нам будет сложно говорить о конкретике. Повезло, что нет жертв. Жители этого дома временно расселены по гостиницам, а некоторые из них пожелали остановиться в домах своих родственников. Сегодня мы проведем экспертные обследования для определения состояния корпуса. Как только мы получим соответствующее заключение, мы немедленно приступим к работам по укреплению и обустройству указанного здания. Мы поможем всем тем семьям и людям, чьи жилые площади были повреждены в результате взрыва», — заявил Каха Каладзе.
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