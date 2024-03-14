

Каладзе: Мы поможем всем семьям, чьи жилые площади были повреждены в результате взрыва

14.03.2024 15:43





По заявлению мэра столицы Кахи Каладзе, вероятной причиной взрыва в здании на Самтредской улице является утечка природного газа, хотя следственные действия еще не завершены.



Как отметил Каха Каладзе, мэрия Тбилиси окажет помощь всем семьям, чьи жилые площади были повреждены в результате взрыва.



«Начато расследование причин взрыва. На месте мобилизованы представители соответствующих ведомств. Вероятно, это была утечка природного газа. Однако до завершения расследования нам будет сложно говорить о конкретике. Повезло, что нет жертв. Жители этого дома временно расселены по гостиницам, а некоторые из них пожелали остановиться в домах своих родственников. Сегодня мы проведем экспертные обследования для определения состояния корпуса. Как только мы получим соответствующее заключение, мы немедленно приступим к работам по укреплению и обустройству указанного здания. Мы поможем всем тем семьям и людям, чьи жилые площади были повреждены в результате взрыва», — заявил Каха Каладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





