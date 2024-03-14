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Минкультуры построит амфитеатр в тбилисском районе Ортачала
14.03.2024 15:43
Минкультуры Грузии с третьей попытки определило подрядчика, который займется строительством амфитеатра в тбилисском районе Ортачала, сообщает commersant.ge.
Амфитеатр должен появиться на улице Георгия Гурамишвили (бывшая Горгасали). Недалеко от этого места расположены главная прокуратура, Минсельхоз и здание МВД Грузии. Поблизости также строится новый офис правящей партии «Грузинская мечта».
Согласно технической документации, комплекс должен включать амфитеатр с открытой сценой и двухъярусными зрительскими трибунами, а также одноэтажное вспомогательное здание с санузлами, раздевалками, душевыми, кладовыми, подсобными помещениями, сценическим пространством и проекционным залом.
На выполнение работ определен срок в 180 календарных дней с момента подписания контракта.
Проект реализует принадлежащая Минкультуры компания «Спортмшенсервиси». Дважды электронные тендеры по проекту проваливались, но теперь контракт получила компания «Метал+». Будучи единственным участником, она выразила готовность выполнить работы за 1 642 552 лари.
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