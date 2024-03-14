

Совет ЕС согласовал расширение механизма приостановки безвизового режима для третьих стран

14.03.2024 16:51





Послы стран-членов ЕС (Coreper) согласовали позицию относительно проекта регуляции, посредством которой возобновится механизм приостановления безвизового режима в Шенгенской зоне для граждан третьих стран.



В пресс-релизе, распространенном Советом ЕС, отмечается, что принятие нового закона усилит механизмы ЕС по противодействию ситуациям, когда происходит злоупотребление безвизовым режимом или он работает против интересов ЕС.



«Согласно обновленному механизму, ЕС будут предоставлены следующие новые основания для приостановления безвизового режима: несоответствие третьей страны с безвизовым режимом визовой политике Евросоюза, в случаях, если это может привести к росту прибытия людей в ЕС, например из-за географической близости; функционирование схемы, согласно которой, предоставляется гражданство без какой-либо реальной связи со страной в обмен на заранее определенные выплаты или инвестиции, гибридные угрозы и недостатки в законодательстве или процедурах, связанных с безопасностью документов», - отмечается в пресс-релизе.



Согласно информации, страны-члены также решили, что приостановление безвизового режима с третьими странами возможно в случае значительного и резкого ухудшения внешних отношений ЕС с этой страной, особенно, если это касается прав человека и основных свобод.



«Остаются в силе следующие существующие основания: существенное увеличение числа граждан третьих стран, которым отказано во въезде, или же зафиксировано превышение срока, существенное увеличение числа необоснованных заявлений о предоставлении убежища из третьих стран при низком уровне признания, сокращение сотрудничества с ЕС по реадмиссии людей, которых попросили покинуть территорию ЕС и риск или угроза государственной политике или внутренней безопасности (например, из-за роста уголовных преступлений)», - отмечается в пресс-релизе.



Кроме того, срок временного приостановления безвизового режима увеличен с 9 до 12 месяцев, и его можно будет продлить еще на 24 месяца, тогда как предыдущая система предусматривала продление только на 18 месяцев. На этом этапе приостановки Еврокомиссия начнет диалог с третьей страной, чтобы были предприняты шаги по исправлению обстоятельств, которые привели к приостановке. Если не будет найдено решение, позволяющее исправить ситуацию, ЕС может принять решение об окончательной отмене безвизового режима.



В настоящее время ЕС имеет безвизовый режим с 61 третьей страной. Граждане этих стран могут оставаться в Шенгенской зоне 90 дней в течение любых 180 дней.



Соглашение позволяет Совету ЕС начать переговоры с Европарламентом для согласования окончательного законодательного текста.





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