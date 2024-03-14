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Йенс Столтенберг в ближайшее время посетит Грузию
14.03.2024 16:51
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ближайшее время посетит Грузию. Такое заявление Йенс Столтенберг сделал сегодня на пресс-конференции.
«Грузия является ценным партнером НАТО. Мы глубоко верим, что Грузия, как и все европейские страны, имеет право выбирать свой собственный путь. Я был в Грузии несколько раз, в ближайшее время посещу страну еще раз для дальнейшего укрепления нашего партнерства. Мое послание Грузии – это реформы, которые, конечно, важны. НАТО основано на ценностях – демократии, верховенстве закона – и важно, чтобы Грузия соответствовала этим стандартам на пути евроатлантической интеграции», – заявил Йенс Столтенберг.
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