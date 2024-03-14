

Илья Дарчиашвили примет участие в запланированной в Баку трехсторонней министерской встрече Грузия-Азербайджан-Турция

14.03.2024 18:36





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили вместе со своими азербайджанскими и турецкими коллегами Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом примет участие в девятой встрече министров иностранных дел трехстороннего формата сотрудничества между Республикой Грузия, Республикой Азербайджан и Турецкая Республика. Об этом сообщает министерство иностранных дел Грузии.



«На встрече стороны обсудят вопросы существующего сотрудничества между странами и перспективы его укрепления в рамках трехстороннего формата. Внимание будет сосредоточено на возможности и важности развития отраслевых связей в рамках трехстороннего формата сотрудничества, а также на международных транзитных и энергетических проектах с участием трех стран.



В рамках трехстороннего министериала Илья Дарчиашвили проведет двусторонние встречи со своими азербайджанскими и турецкими коллегами», — говорится в информации МИД Грузии.















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