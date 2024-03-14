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Отчет Йенса Столтенберга: Грузия является одним из ближайших партнеров и претендентом на членство в альянсе


14.03.2024   18:37


Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил годовой отчет. В опубликованном документе рассказывается о работе и достижениях НАТО в 2023 году. В отчете также говорится о Грузии.

«Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО и претендентом на членство в альянсе. Со временем широкий спектр практического сотрудничества способствовал усилиям Грузии по реформированию и достижению цели евроатлантической интеграции», — говорится в отчете.

В годовом отчете отмечается, что основным инструментом практического сотрудничества НАТО с Грузией является Всеобъемлющий пакет НАТО-Грузия. С момента его одобрения на саммите в Уэльсе в 2014 году он стал одним из крупнейших пакетов НАТ, направленных на укрепления возможностей.

«В условиях ухудшения ситуации с безопасностью в результате агрессивной войны России против Украины, которая существенно затронула Грузию, Всеобъемлющий пакет НАТО-Грузия был дополнительно усилен в соответствии с мадридским решением в 2023 году предоставить Грузии индивидуальную поддержку. Реализация пакета и 18 его инициатив будет продолжать укреплять оборонный потенциал Грузии и улучшать оперативную совместимость. В феврале министры обороны стран НАТО одобрили две новые инициативы, посвященные учебным объектам и химической, биологической, радиологической и ядерной защите», — говорится в отчете.

Как говорится в документе, коммюнике Вильнюсского саммита подтвердило, что союзники по-прежнему привержены поддержке возможного членства Грузии в НАТО.

В отчете подчеркивается, что в 2023 году на фоне агрессии России против Украины были расширены пакеты укрепления обороноспособности Грузии и Молдавии.


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