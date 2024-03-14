

Кобахидзе: Я бы не стал затрагивать тему Августовской войны перед выборами

14.03.2024 19:33





«Мы защитили позиции, честь грузинской армии и не позволили никому обвинить грузинскую армию в том, чего она не совершала, «Национальное движение» обвинило грузинскую армию в военном преступлении, которого она не совершала», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По мнению Кобахидзе, если бы «Национальное движение» было у власти во время судебных разбирательств, связанных с Августовской войной, результат был бы совершенно другим.



«Мы выиграли два важных судебных дела: одно в Гааге, другое в Страсбурге. В одном случае российская сторона обвиняла наших военных в совершении военных преступлений, а в другом случае грузинских военных обвиняли в нарушении прав человека. Мы сделали все возможное, чтобы в обоих случаях наши военные были оценены должным образом. Ни в одном случае наши военные не нарушали права человека и не совершали военных преступлений. Мы защитили эту позицию, мы отстояли позиции, честь грузинской армии и не позволили никому обвинить грузинскую армию в том, чего она не делала. Однако, не дай Бог, если бы в то время, когда происходили эти процессы, у власти находилось предыдущее правительство, я уверен, результат был бы совершенно другим», — заявил Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, перед выборами он бы не затрагивал тему расследования Августовской войны.



«Я не поднимал эту тему, следовательно, не я адресат. Я бы не стал касаться этой темы до выборов, грузинский народ уже вынес приговор этой политической силе, включая самое тяжкое преступление, главное преступление, совершенное «Национальным движением» в августе 2008 года, люди все знают, люди об этом не говорят, но люди все знают. Лично я бы не стал касаться этого до выборов, хотя решать, в том числе, парламенту, и посмотрим, как пойдут эти процессы. Я бы не трогал это до выборов. Я предпочитаю, чтобы в день выборов народ еще раз вынес вердикт «Национальному движению», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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