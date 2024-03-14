

Кобахидзе: На первой ступени для нас стоит конституция Грузии и конституционные принципы

14.03.2024 19:34





«Т.н. веттинг противоречит Конституции Грузии и конституционным принципам в целом. «Ветинг» подразумевает, что проверяется добросовестность судей, и это должно сопровождаться конкретными результатами, среди которых этим результатом может быть, например, увольнение судьи, назначенного пожизненно, и т.д.», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, система т.н. веттинга неконституционна.



«Именно потому, что эта процедура неконституционна, она может предусматривать увольнение судьи, назначенного пожизненно, и/или принятие к нему аналогичных мер, что является неконституционным. У нас судьи назначаются пожизненно, их никто не может тронуть, пока они не достигнут предельного возраста. Поэтому любая подобная инициатива, противоречащая принципу деятельности должности судьи, противоречит не только Конституции Грузии, но и конституционным и правовым принципам в целом», — заявил Кобахидзе.



По словам Ираклия Кобахидзе, Конституция Грузии для правящей команды на первом месте.



По словам Ираклия Кобахидзе, Конституция Грузии для правящей команды на первом месте.



«На первой ступени для нас стоит конституция Грузии и конституционные принципы, затем рекомендации, которые мы можем принять. Кроме того, рекомендация должна быть рациональной, она должна основываться на конкретных аргументах. Общий подход к «веттингу» заключается в том, что его можно использовать только в крайних случаях, когда имеются конкретные признаки системных проблем.



Мало того, что никто не может говорить о системных проблемах, но мы просим людей представить в суде один конкретный случай, который бы подтвердил наличие серьезной проблемы. Они не смогли представить ни одного такого случая. Более того, вы помните, что был ряд дел, которые вызывали беспокойство у оппозиции, поскольку они были для нее политически чувствительными. Каждый раз, когда они ехали в Страсбург, речь шла об одном и том же деле Саакашвили, деле Угулава, деле Ахалая, деле «Рустави-2″ и т. д. Во всех случаях оппозиция проиграла, поскольку решения суда были справедливыми и обоснованными, оппозиционеры не смогли представить никаких фактов, которые бы подтверждали не только системные проблемы, но и проблемы в суде», — заявил Кобахидзе.





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