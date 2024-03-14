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Кобахидзе: Конкретные работы в связи со строительством порта Анаклия планируем начать с июня
14.03.2024 19:35
По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, тендерные процедуры по проекту порта Анаклия завершатся в мае.
Как сообщил Ираклий Кобахидзе СМИ, с июня уже начнутся инфраструктурные работы.
«Что касается Анаклии, процедуры уже начались. К концу мая уже, предположительно, будет выявлена компания, которая возглавит работы. Более того, мы планируем начать инфраструктурные работы уже с июня.
Как вы знаете, непосредственно и правительство осуществляет инвестиции в эту сферу, в плане развития порта Анаклия. Соответственно, мы не только завершим процедуры, но и планируем с июня начать конкретные работы в связи со строительством порта Анаклия», - добавил премьер.
По словам Ираклия Кобахидзе, у правительства есть четкий план в связи с проектом порта Анаклия.
«Процедуры начнутся в марте. На завершение тендера потребуются март, апрель и май. К концу мая уже будет завершена тендерная процедура, а начать работы можно будет с июня. Это четкий план, который есть у правительства, и мы разумеется этому плану будем следовать», - отметил премьер-министр.
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