

Кобахидзе: Когда Адеишвили встречается в ЕС с официальными должностными лицами, это вызывает тревогу

14.03.2024 19:35





Когда Зураб Адеишвили встречается в ЕС с официальными должностными лицами, это вызывает тревогу. У общества возникают вопросы, насколько европейская бюрократия привержена основам права и принципам справедливого государства, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, чтобы у общественности не возникало вопросов в связи с европейским правом, Зураб Адеишвили не должен встречаться с европейскими официальными должностными лицами.



По его словам, для того, чтобы прекратилось свободное передвижение таких людей, правительство будет использовать все правовые формы.



«У нас вызывает тревогу, что такие люди, как Кезерашвили, Адеишвили, Урткмелидзе и другие, пользуются свободным передвижением в масштабе Европы. Эти люди совершили тяжелейшие преступления. Кроме того, есть обоснованные подозрения, что эти люди и сегодня совершают преступления против граждан ЕС. Как вы помните, BBC также сняло об этом фильм. Сначала грабили грузин, теперь грабят европейцев, что для нас категорически неприемлемо.



Когда Зураб Адеишвили встречается в Евросоюзе с официальными должностными лицами, это вызывает тревогу. Общество видит это, и у него могут возникнуть вопросы касательно того, насколько европейская бюрократия привержена основам права и принципам справедливого государства. Чтобы у людей не формировалось такого негативного восприятия, такие визиты должны прекратиться.



Для того чтобы передвижение этих людей ограничилось, мы будем использовать все правовые формы», - отметил Ираклий Кобахидзе.





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