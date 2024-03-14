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Ираклий Кобахидзе посетит Азербайджан 16 марта, а Армению на следующей неделе
14.03.2024 19:36
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 16 марта посетит Азербайджан, а на следующей неделе — Армению.
Как отметил Ираклий Кобахидзе, углубление отношений с соседями является одним из главных приоритетов.
«Неслучайно после визитов в Брюссель пройдут встречи в соседних странах. В субботу состоится визит в Азербайджан, а через неделю — визит в Армению. Мы обсудим все вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством. Важно обеспечить мир в регионе, и здесь вы знаете, что наша страна всегда играла положительную роль, соответственно будет сделано все для углубления двусторонних отношений и содействия миру и стабильности в нашем регионе, на Южном Кавказе», — заявил Кобахидзе.
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