

Исследование Gallup: за страну в Грузии готовы воевать 83% опрошенных

14.03.2024 21:28





За страну в Грузии готовы воевать 83% опрошенных, сообщает исследовательская ассоциация Gallup International.



Исследователи опросили 46 138 человек в 45 странах мира в период с октября по декабрь 2023 года. Выявилась тенденция: все меньше людей готовы сражаться за свою страну по сравнению с показателями десять лет назад.



«Каждый второй взрослый человек в мире заявляет, что в случае войны он будет сражаться за свою страну, треть — нет, а остальные не уверены. Похоже, что готовность воевать снизилась после начала нескольких конфликтов в последние годы. Например, в 2014 году, когда мы стали свидетелями аннексии Крыма Российской Федерацией, на тот же вопрос во всем мире 61 % опрошенных были готовы воевать, а 27 % придерживались противоположного мнения», — говорится в информации.



Топ-5 стран, где опрошенные ответили «да», выглядит так:



Армения — 96%;

Саудовская Аравия — 94%;

Азербайджан 88%;

Пакистан — 86%;

Грузия — 83%.

Отмечается также, что если в 2014 готовность воевать за страну выражал 61% опрошенных, то в 2023 году — 52%.



Пятерка стран (преимущественно европейских — ред.), где не желают участвовать в войне и ответили «нет», выглядит так:



Италия — 78%;

Австрия — 62%;

Германия — 57%;

Нигерия — 54%;

Испания — 53%.

Издание пишет, что в настоящее время в мире наблюдается четкое разделение между глобальным Югом/Востоком и глобальным Севером/Западом по отношению к готовности сражаться за свою страну.



В то время как жители ЕС (32% желающих воевать), США (41%) и Канады (34%) гораздо меньше готовы сражаться за свою страну в случае войны, то жители Западной Азии (77%), Ближнего Востока, где напряженность сейчас также высока, (73%) и Индии (76%) гораздо больше готовы сражаться за свою страну в случае необходимости.



Исключение в Европе, где люди выражают большую готовность лично защищать свою страну в случае войны, составляют страны, не входящие в ЕС — там около 60 % заявляют о готовности воевать.



В России 32 % (по сравнению с 59 % десять лет назад) заявили, что готовы пойти на войну за свою страну, если потребуется. 20 % ответили «нет», а значительная доля — 48 % — ответила «не знаю».



Издание обращает внимание на то, что вопрос был задан в стране, где несогласие с войной является преступлением.



В Украине люди более готовы лично защищать свою страну — 62 % (без изменений по сравнению с десятью годами назад), но 33 % говорят, что не стали бы. Отмечается, что и в этой стране мирные переговоры теперь запрещены законом.



Погрешность опроса — 3-5%. Участники отвечали на вопросы в режиме тет-а-тет, по телефону и в онлайн-интервью.



Отметим, Gallup International Association — ассоциация организаций по проведению опросов, зарегистрированная в Цюрихе (Швейцария). Международная ассоциация Gallup была основана в 1947 году в Локсвуд-холле (Сассекс, Великобритания). Джордж Х. Гэллап был его первым президентом до своей смерти в 1984 году.



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Источник: СОВА

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