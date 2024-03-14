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Российский суд заочно арестовал еще одного лидера «Грузинского легиона»
14.03.2024 22:41
Суд в Москве заочно арестовал заместителя командира «Грузинского легиона» Левана Пипия, воюющего в Украине против российской армии, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на российские СМИ.
Пипия обвиняется по статье УК РФ о наемничестве. В качестве меры пресечения для него избрали заключение под стражу на 2 месяца и объявили в международный розыск.
В конце февраля российский суд заочно арестовал другого лидера «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили.
«Грузинский легион» – украинское воинское подразделение, состоящее из грузинских добровольцев и профессиональных военных. В их числе много участников российско-грузинской войны 2008 года и войны в Абхазии. Легион был создан после вторжения России в Восточную Украину в 2014 году.
В феврале 2016 года «Грузинский легион» официально вошел в состав 25-го мотострелкового батальона Украины. Сейчас он входит в разведывательное управление министерства обороны Украины. Помимо грузинских добровольцев в рядах «Грузинского легиона» сражаются и представители других национальностей. По некоторым данным, сейчас он объединяет до 2 тысяч бойцов.
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