

Саакашвили связал досрочное освобождение Шакро Молодого с выборами в Грузии

14.03.2024 22:42





«В России за 4 года до истечения срока из тюрьмы вышел Шакро Калашов, самый авторитетный «вор в законе». Я не сомневаюсь, что его отпустили ради выборов в Грузии», — говорится в публикации Саакашвили.



Когда меня назначили министром юстиции, Калашов через Дуду Дадиани отправил мне часы за 30 тысяч долларов, которые я, конечно же, не принял. Наоборот, я посоветовал ему покинуть Грузию, но он не испугался, поскольку тогда у Шеварднадзе министром внутренних дел был Каха Таргамадзе, а министром безопасности Вахтанг Кутателадзе.



После того, как я стал президентом, Калашов не смел возвращаться в Грузию. У него конфисковали огромный дворец в Цкнети.



На основании переданных нами материалов Испания задержала его и начала процедуры по выдаче. Он же, по моей информации, заплатил 70 млн долларов Следственному комитету России, и русские «устроили» дело, после чего гражданина Грузии Шакро передали России, где его вскоре отпустили.



Однако, спустя несколько лет им и там пришлось задержать его. Ему присудили 10 лет, но вышло на шесть лет меньше. В 2007 году Калашов прилетел в Ереван к своему вору-учителю Усояну и, по информации ФБР, оттуда содействовал беспорядкам в Грузии.



Теперь русские думают, что на выборах получат большие сюрпризы и поручают Калашову управлять грузинским криминальным миром. Я не исключаю, что одно из поручений – это окончательное «разрешение» моего вопроса в тюрьме.»



Экс-президент Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook прокомментировал досрочное освобождение из колонии в РФ лидера российского криминального мира, уроженца Грузии Захария Калашова (Шакро Молодой).





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