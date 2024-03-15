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Из Латвии могут быть депортированы сотни граждан РФ


15.03.2024   11:15


Латвийское управление по делам миграции передало в погранслужбу данные о примерно 800 россиянах, которые не имеют право на пребывание в Латвии, если они еще находятся в стране, их депортируют, заявила представитель управления Мадара Пуке в эфире телеканала TV3, передает РИА Новости.

"На данный момент 800 человек не оформили право на пребывание в Латвии. Они не подали заявления ни на постоянный вид на жительство, ни на временный вид на жительство… Информацию об этих лицах мы передали Госпогранслужбе для дальнейшей проверки. В ближайшие недели станет ясно, находятся ли эти люди еще в Латвии. Если находятся – будут выданы приказы о выезде со сроком 30 дней", - сказала Пуке.

По ее словам, не сдавшие экзамен по латышскому языку граждане России могли подать на временный ВНЖ сроком на два года, после чего их знание латышского будет снова проверено с угрозой депортации.

Ранее Конституционный суд Латвии посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ.


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