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Финансирование студентов увеличено вдвое в рамках образовательной программы обучения грузинскому языку
15.03.2024 11:17
Согласно решению министра образования, науки и молодежи Грузии Георгия Амилахвари, с 2024-2025 учебного года финансирование студентов, обучающихся по образовательной программе обучения грузинскому языку (1+4), увеличено в два раза. Информацию распространяет Минобразования.
По сообщению ведомства, вместо 100-100 армяноязычных и азербайджаноязычных студентов будет профинансировано обучение 200-200 студентов.
«Примечательно, что финансирование студентов, обучающихся по образовательной программе «1+4» по результатам тестов по азербайджанскому и армянскому языку, составит 450 000-450 000 лари, и объем финансирования будет увеличиваться с каждым годом.
Одним из главных приоритетов Министерства образования, науки и молодежи Грузии является расширение доступа к образованию для представителей этнических меньшинств. Этой цели служит удвоение объема финансирования студентов в рамках образовательной программы «1+4».
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