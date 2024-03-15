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Самхарадзе: Наше членство в НАТО требует политического решения, нам нужно сильное лидерство Запада
15.03.2024 11:22
Делегация парламентского комитета по внешним связям во главе с председателем комитета Николозом Самхарадзе находится с официальным визитом в Париже.
В рамках визита грузинская парламентская делегация приняла участие в Парижском форуме по обороне и стратегии, который в этом году проводится впервые.
Николоз Самхарадзе принял участие в ранге докладчика в панели «Новые рубежи Европы», где рассказал о текущих событиях в регионе и существующих вызовах безопасности.
Председатель комитета по внешним связям обратил внимание на важную роль Грузии в политике расширения ЕС и НАТО, а также в процессе обеспечения европейской безопасности.
«Прошло более 15 лет с тех пор, как на Бухарестском саммите нам и Украине пообещали членство в НАТО. Грузия сделала все, чтобы выполнить обязательства, которые влекут за собой членство в НАТО, и я хотел бы сказать, что сегодня Грузия полностью совместима со стандартами членства в НАТО. Тем не менее, наше членство требует политического решения, посредством которого Грузия станет членом Альянса. Говоря о расширении НАТО, членам Альянса следует быть смелее. Нам нужно сильное лидерство Запада, которое будет принимать четкие и смелые решения», — заявил Николоз Самхарадзе.
Парижский форум обороны и стратегии впервые проводится во Франции. В нем принимают участие лица, принимающие решения лица, политики и эксперты из европейских стран.
Организаторами форума являются парламент Франции, министерство обороны страны и Фонд Шумана.
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