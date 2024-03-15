

Джейхун Байрамов: Азербайджан, Грузия и Турция – надежные партнеры

15.03.2024 11:56





«Азербайджан, Грузия и Турция являются надежными партнерами», — заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на трехсторонней встрече в Баку с главами МИД Турции и Грузии.



«Наше сотрудничество играет большую роль с точки зрения обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Азербайджан, Грузия и Турция являются надежными партнерами. Кроме того, исторические изменения, произошедшие в последние годы в регионе, являются результатом восстановления Азербайджаном территориальной целостности, признанной на международном уровне», — заявил Джейхун Байрамов.



По словам министра иностранных дел Азербайджана, новая реальность в регионе открывает новые перспективы для использования его потенциала.







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