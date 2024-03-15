

Посол США посетила национальный парк Боржоми-Харагаули

15.03.2024 11:58





Посол США в Грузии Робин Данниган посетила один из старейших и уникальных в Грузии национальных парков Боржоми-Харагаули и ознакомилась со спецификой управления охраняемыми территориями Грузии и деятельностью рейнджеров. Посла приняла первый заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили.



Разговор коснулся вопросов успешного и тесного сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами Америки в направлении охраны окружающей среды и охраняемых территорий. Стороны обсудили будущие инициативы, в том числе обмен лучшим международным опытом.



Примечательно, что Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства и Агентство охраняемых территорий уже много лет успешно сотрудничают с Соединенными Штатами Америки по ряду направлений. При поддержке Американского агентства международного развития (USAID) были заложены основы проектов, направленных на сохранение уникального биоразнообразия, а также развитие экотуризма и институциональное укрепление системы охраняемых территорий.



Кроме того, Агентство охраняемых территорий активно сотрудничает с Лесной службой США (US Forest Service), которая оказывает значительную поддержку охраняемым территориям с точки зрения сохранения биоразнообразия. Следует подчеркнуть сотрудничество в направлении усиления системы управления пожарами, особенно в парке Боржоми-Харагаули, который является одной из наиболее пожароопасных территорий.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





