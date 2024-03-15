

Европарламент подаст в суд на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Венгрии

15.03.2024 12:11





Европейский парламент подает в суд на Европейскую комиссию за разблокирование 10 миллиардов евро замороженных средств для Венгрии.



Лидеры партий Европейского парламента в четверг согласились передать дело в Европейский суд.



Все основные партии, включая Европейскую народную партию (ЕНП) членом которой является Урсула фон дер Ляйен, поддержали начало юридического спора. В ЕНП отметили, что президент Еврокомиссии действовала не одна, поскольку деньги согласились предоставить члены и других партий.



«Мы хотим убедиться, что с деньгами налогоплательщиков обращаются в соответствии с договорами. Это не политический вопрос для ЕНП, это не предвыборный вопрос — мы просто хотим все прояснить с юридической точки зрения», — сказал представитель партии в бюджетном комитете Петри Сарвамаа. Он добавил, что в принятии решения о выделении средств принимали участие все комиссары.



Однако этот вопрос имеет политический вес и может повлиять на перераспределение руководства ЕС после выборов в Европарламент, запланированных на июнь. Урсула фон дер Ляйен хочет занять пост президента Еврокомиссии на второй срок. Европейская народная партия (ЕНП) уже назвала ее своим ведущим кандидатом.



Между тем, глава ЕНП Манфред Вебер поддержал начало спора. По данным Politico, конкуренция между двумя политиками началась еще с выборов 2019 года, когда Вебер был лидером лагеря ЕНП на выборах в Европарламент.



Президент Европарламента Роберта Меццола, которая также представляет ЕНП, заявила, что подаст иск до 25 марта.



В декабре прошлого года Европейская комиссия разблокировала средства для Венгрии на сумму 10 миллиардов евро, действие которых было приостановлено из-за вопросов в сфере верховенстве закона. Европейская комиссия заявила, что Будапешт выполнил условия, необходимые для получения помощи. Однако решение, скорее всего, было принято для преодоления вето Виктора Орбана на переговорах по Украине.



Европейский парламент резко раскритиковал Комиссию за то, что она последовала шантажу со стороны Будапешта.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





