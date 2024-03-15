

Представитель «Лело»: Власти, служащие интересам России, увеличивают бюрократические расходы

15.03.2024 12:47





Власти, служащие интересам России, уже 12 лет непрерывно увеличивает число бюрократов и бюрократические расходы и не могут привлечь достаточно инвестиций для создания высокооплачиваемых рабочих мест в частном секторе, - заявил один из лидеров «Лело», член тбилисского муниципального собрания (сакребуло) Саба Буадзе



По его словам, в 2012 году в бюджетной сфере было занято 287 тысяч человек, в 2022 году - 308 тысяч и , следовательно, рост составил 21 тысячу.



«Доля работников публичного сектора в ЕС составляет в среднем 16%, в Германии - 11%, в Нидерландах - 12%, а в Грузии их доля - 23%.



В 2013-2022 годах из государственного бюджета было выплачено в общей сложности около 16,8 млрд лари заработной платы, в том числе 2,3 млрд лари внештатникам.



С 2013 по 2022 год зарплата внештатников, выплачиваемая из бюджета, увеличилась на 347 миллионов лари.



За 9 месяцев 2023 года правительство Грузии потратило на оплату труда внештатных сотрудников 365 миллионов лари, что на 58 миллионов лари больше, чем в предыдущем году.



Необходимость нанимать внештатников неясна, а их функции и обязанности не детализированы в контрактах.



Кроме того, правительство Грузии трудоустроило 30 тысяч человек на полностью искусственно созданные должности в рамках программы трудоустройства социально уязвимых людей, которая представляет собой увеличение административного ресурса на предвыборный период. Например, в Местии уборщиками стадионов работают 143 человека, уборщиками бассейнов – 170 человек. В Тианети ухаживают за кладбищем, а дворников - 149 человек. В этом году на эту программу будет потрачено более 100 миллионов. Есть конкретные примеры, когда видно, как растрачиваются налоги, которые платят наши сограждане.



Правительство Грузии пытается снизить безработицу за счет занятости в публичном секторе, что неприемлемо. Государство с помощью различных решений и проектов должно создать среду, в которой негосударственный сектор создает рабочие места, а публичная служба – небольшая, профессиональная, эффективная и нейтральная», - отметил Буадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





