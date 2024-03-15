

Кобахидзе встретился с послом Норвегии Берглиот Ховланд

15.03.2024 13:44





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Норвегия в Грузии Берглиот Ховланд.



По сообщению администрации правительства, разговор на встрече коснулся двусторонних отношений между Грузией и Норвегией, а также сотрудничества в различных сферах. Было отмечено, что Норвегия является дружественной страной и надежным партнером Грузии.



«Стороны обсудили сотрудничество между странами в сферах политики, экономики, торговли, обороны и безопасности. Были отмечены проекты, осуществляемые в сфере образования при поддержке Норвегии, а также плодотворное сотрудничество в сфере охраны культурного наследия.



Глава правительства поблагодарил Берглиот Ховланд за поддержку Королевством Норвегия суверенитета и территориальной целостности Грузии», — говорится в информации.







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