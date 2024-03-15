

За 9 месяцев власти Грузии потратили на зарплаты внештатных сотрудников 365 млн лари — «Лело»

15.03.2024 13:53





Партия «Лело» утверждает, что в январе-сентябре 2023 года правительство Грузии потратило на зарплаты внештатных сотрудников 365 млн лари, причем расходы в этом направлении последние несколько лет постоянно увеличиваются.



По словам Лело, правительство на протяжении 12 лет непрерывно увеличивает число бюрократов и бюрократические расходы вместо того, чтобы привлечь в страну достаточно инвестиций для создания высокооплачиваемых рабочих мест в частном секторе.



Как заявили в «Лело», правительство пытается снизить уровень безработицы за счет занятости в госсекторе, что неприемлемо. По их мнению, государство своими решениями и проектами должно создать среду, в которой негосударственный сектор создает рабочие места, а государственная служба является небольшой, профессиональной, эффективной и нейтральной.



В связи с этим вопросом сегодня, 15 марта, член партии «Лело» Саба Буадзе провел брифинг, на котором представил соответствующие данные.



В частности, по данным «Лело», в 2012 году в бюджетной сфере было занято 287 тысяч человек, в 2022 году — 308 тысяч, таким образом их число увеличилось на 21 тысячу.



По их данным, доля работников госсектора в Евросоюзе составляет в среднем 16%, в Германии — 11%, в Нидерландах — 12%, а в Грузии их доля составляет 23%.



Как заявили в «Лело», в 2013-2022 годах из госбюджета в общей сложности было выплачено около 16,8 млрд лари зарплат, в том числе 2,3 млрд лари внештатникам.



По данным «Лело», с 2013 по 2022 год зарплата внештатников, выплачиваемая из госбюджета, выросла на 347 млн лари.



По их данным, в 2022 году количество внештатников в государственных товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО) и А(а)ИП (некоммерческое юридическое лицо) увеличилось на 18 470 человек по сравнению с 2016 годом.



«За 9 месяцев 2023 года правительство Грузии потратило на оплату труда внештатных сотрудников 365 миллионов лари, что на 58 миллионов лари больше, чем в предыдущем году.



Необходимость нанимать внештатных сотрудников неясна, а их функции и обязанности не детализированы в контрактах.



«В то же время правительство Грузии трудоустроило 30 тысяч человек на полностью искусственно созданные должности с помощью программы трудоустройства социально уязвимых слоев населения, которая представляет собой увеличение административного ресурса на предвыборный период», — заявили в «Лело».



Как говорит Саба Буадзе, «Грузинская мечта» создает несуществующие рабочие места для трудоустройства своей части активистов и родственников, где люди даже не ходят на работу и зарплаты получают просто так.



По его словам, «Грузинская мечта» создала ловушку для наиболее нуждающейся части общества и пытается сохранить власть с помощью этой системы.



«Грузинская мечта» и Иванишвили полагают, что главным работодателем должно быть государство, а это опасная тенденция. Потому что каждый лари, выплаченный из госбюджета, является своего рода электоральным ресурсом «Грузинской мечты», которым они затем шантажируют работников бюджетной сферы и используют все это для расширения собственной власти.



Мы просим правительство разъяснить масштабы бюрократии. Собираются ли они увеличить эти бюрократические издержки? Тенденция вполне ясна и показывает приоритеты «Грузинской мечты»: раздуть штабы на государственной службе, трудоустроить собственных родственников, задействовать собственный партийный актив вместо создания реальных рабочих мест в частном секторе. Это тревожная ситуация», — сказал Саба Буадзе.





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