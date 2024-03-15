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Мэрия Тбилиси закупила 18 единиц новой коммунальной спецтехники


15.03.2024   15:16


Муниципальная компания «Тбилсервис групп», которая отвечает за уборку в грузинской столице, получила 18 единиц новой спецтехники.

Автопарк компании пополнился мусоросборочными и каналопромывочными машинами, а также техникой для разметки дорог. На их закупку 18 машин из столичного бюджета потратили более 3,4 миллиона лари.

«Мы активно продолжаем обновлять автопарк, чтобы улучшить наши услуги и работу в столице по всем направлениям», — сказал директор «Тбилсервис групп» Давид Пачулия.

По его словам, до конца года в Тбилиси поэтапно поступит еще 80 единиц коммунальных машин разного типа.


Источник: Новости - Грузия
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