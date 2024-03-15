

Мэрия Тбилиси закупила 18 единиц новой коммунальной спецтехники

15.03.2024 15:16





Муниципальная компания «Тбилсервис групп», которая отвечает за уборку в грузинской столице, получила 18 единиц новой спецтехники.



Автопарк компании пополнился мусоросборочными и каналопромывочными машинами, а также техникой для разметки дорог. На их закупку 18 машин из столичного бюджета потратили более 3,4 миллиона лари.



«Мы активно продолжаем обновлять автопарк, чтобы улучшить наши услуги и работу в столице по всем направлениям», — сказал директор «Тбилсервис групп» Давид Пачулия.



По его словам, до конца года в Тбилиси поэтапно поступит еще 80 единиц коммунальных машин разного типа.



Источник: Новости - Грузия

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