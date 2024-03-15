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США осуждают проведение фиктивных выборов на оккупированных украинских территориях
15.03.2024 15:40
Соединенные Штаты осуждают попытки России подорвать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины путем проведения фиктивных выборов на оккупированных украинских территориях, - заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает «Украинская правда».
«Соединенные Штаты не признавали и никогда не признают легитимность или результаты этих фиктивных выборов, которые состоялись в суверенной Украине в рамках выборов президента РФ… Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон и Крым - это Украина», - подчеркнул Миллер.
В то же время Миллер подчеркнул, что результаты выборов в оккупированных украинских областях будут такими, как скажут в Москве. Они «не могут отражать свободного волеизъявления граждан Украины, которых заставляют голосовать».
Представитель Госдепа США также подчеркнул, что Россия в очередной раз демонстрирует полное игнорирование своих обязательств по международному праву.
«Соединенные Штаты продолжат использовать все доступные инструменты для привлечения к ответственности лиц, ответственных за действия, которые подрывают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость свободных стран, в том числе тех, кто является наблюдателями на фиктивных выборах Кремля в оккупированных частях Украины», - отметил Миллер.
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