

Самадашвили: Назначение Давида Хидашели на должность советника министра обороны является уголовным преступлением

15.03.2024 15:46





Партия «Лело» заявляет, что назначение Давида Хидашели на должность советника министра обороны Грузии является уголовным преступлением и в связи с этим необходимо начать расследование. Об этом заявила на брифинге депутат от партии Саломе Самадашвили, реагируя на распространившуюся в СМИ информацию о том, что Давид Хидашели на протяжении многих лет занимал пост советника министра обороны.



Как поясняет Самадашвили, она намерена обратиться с вопросами к Минобороны, а после получения ответов начнет работать над возбуждением уголовного дела.



«С представителем государства, оккупировавшем 20% территории Грузии, подписал контракт, как подтвердил сам Джуаншер Бурчуладзе, что он был оформлен в качестве официального советника министерства. Тут явно прослеживается уголовное преступление. Сегодня я обращусь с официальным запросом в Минобороны. Интересно когда и на какой срок был подписан договор о сотрудничестве и интересно, прошел ли он проверку по безопасности. Если прошел, направьте мне также отчет, я бы хотела посмотреть, кто подписал документ, в котором говорится, что для грузинского государства безопасна работа г-на Хидашели в оборонном ведомстве страны, а также меня интересуют условия его деятельности. К каким документам он имел доступ, какие встречи проводил г-н Хидашели? Рассчитываю получить эту информацию в кратчайшие сроки, и соответственно, мы уже начнем готовить основание для возбуждения соответствующего дела, по уголовным статьям, по которым наказываются действия, направленные против нашей страны, государства. Будет очень иронично, если Бурчуладзе и другие окажутся на скамье подсудимых по обвинениям, которые они позорно выдвинули против пожилых и заслуженных ученых, когда именно при участии Хидашели они затеяли дело в связи с Давид-Гареджи», - заявила Самадашвили.



Для справки, телекомпания «Мтавари архи» («Главный канал») распространила информацию о том, Давид Хидашели на протяжении лет работал советником министра обороны Грузии.



Эту информацию в эфире того же телевидения подтвердил и бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.



«Ну, вы не знаете, что мы работали над делом Давид-Гареджи, и Давид Хидашели был подключен к этому вопросу, и по мере надобности мы спрашивали его... Я не думаю, чтобы сегодня он был оформлен», - заявил Бурчуладзе.





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