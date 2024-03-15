

Около десятка грузинских судей выступают за механизм проверки добросовестности

15.03.2024 16:20





По имеющимся на данный момент данным, в системе общих судов Грузии как минимум 9 судей, не являются противниками внедрения механизма проверки добропорядочности судей, работающих на ключевых должностях. Более того, некоторые из них выражают готовность к тому, что в случае утверждения такого механизма их также проверят на добросовестность, несмотря на то, что они не работают на высоких должностях в судебной системе.



Речь идет о тех судьях, которые ответили на письмо Netgazeti или выразили свою позицию по этому вопросу в публичном пространстве.



Netgazeti пытается получить ответы от других судей, и материал может быть обновлен.



Мировой судья Кутаисского городского суда муниципалитета Ткибули Цицино Киквадзе заявили, что полностью согласна с европейской рекомендацией и лично готова пройти проверку:



Судья Цицино Киквадзе



«Я полностью согласна с европейской рекомендацией и лично готова пройти проверку, в том числе и со стороны добросовестности», — заявила изданию Цицино Киквадзе.



О готовности к проверке заявил и судья Тбилисского городского суда Георгий Эбаноидзе:





Судья Георгий Эбаноидзе



«Я воздержусь от оценок. Что касается проверки, то в любой момент в рамках законности», — написал Netgazeti Георгий Эбаноидзе.



Судья Горийского районного суда Леван Дарбаидзе в ответе изданию указал, что европейская перспектива Грузии не может быть реализована без независимой и подотчетной судебной системы, а такие системы создаются добросовестными судьями, пользующимися высоким доверием общества.







Судья Леван Дарбаидзе



Леван Дарбаидзе заявляет, что когда проверка добросовестности судей напрямую связана с европейским будущим Грузии, лично он ничего против этого не имеет и готов сам пройти такую проверку, если возникнет такая необходимость.



«Честность и профессионализм – критерии, которым должен соответствовать судья не только при назначении на должность, но и в течение всей судебной деятельности. Таким образом, упомянутые критерии могут быть проверены в любое время. Общественное доверие – главное требование демократического общества, которому должен соответствовать судья», — указал он.



Судья Тбилисского городского суда Тамар Хажомия написала нам, что необходимо сделать все, что поможет процессу европейской интеграции:



«Каждый из нас должен отдать все и сделать то, что поможет процессу европейской интеграции, ради будущего наших детей», — сказала судья.





Судья Телавского районного суда Мамука Циклаури на своей личной странице в Facebook поделился комментариями судьи Руставского городского суда Мадонны Майсурадзе и судьи Апелляционного суда Тбилиси Кетеван Мескишвили и отметил: «Я полностью согласен с коллегами. Добросовестность – это критерий судьи. Поэтому это не должно быть препятствием. Особенно, когда речь идет о европейском будущем страны. Я готов пройти упомянутый тест еще раз», — пишет Мамука Циклаури.





В частности, судья Тбилисского городского суда Мадонна Майсурадзе заявила «Мтавари архи», что готова в случае необходимости пройти проверку.



«Как известно, в прошлом году мы получили статус кандидата в Евросоюз, и для целей членства наряду с Грузией другим странам также было поручено проверить добросовестность судей… Я готова пройти проверку моей честности», — заявила судья Мадонна Майсурадзе.





Такой же позиции придерживается и судья Тбилисского апелляционного суда Кетеван Месхишвили, которая заявляет, что в случае необходимости готова пройти проверку как на честность, так и на профессионализм.



«При необходимости я буду готова пройти любую проверку, будь то проверка на добросовестность или профессиональная проверка», — заявила тв эфире «Мтавари архи» судья Кетеван Месхисвили.



Нам также известно, что две судьи одного и того же суда — Нино Бакакури и Екатерина Гаситашвили — не разделяют позицию Верховного суда, выступающего против механизма проверки честности сотрудников на ключевых постах в судебной системе. Информацию об этом Netgazeti подтвердила судья Верховного суда Грузии Нино Бакакури.



На что и на кого может повлиять веттинг



В докладе о расширении Еврокомиссии, в котором говорится о вопросе предоставления Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз, значится рекомендация по реформам в судебной системе.



В частности, Европейская комиссия призывает правительство Грузии ввести чрезвычайный механизм переоценки лиц, назначенных на ключевые должности в системе правосудия, в течение одного года, при котором комиссия, состоящая из международных экспертов, будет иметь полномочия по принятию решений.



Хотя Еврокомиссия и не использует термин «веттинг», по мнению юристов, этот протокол, по сути, призывает власти делать именно то, что предполагает проверку и переоценку добросовестности судей, в том числе путем раскрытия их финансов, проверка возможных кумовских связей и др.



Неправительственной организацией «Court Watch» составлен список лиц, которые могут быть подвергнуты повторной проверке добросовестности в случае реализации указанного механизма. В организации отмечают, что речь идет не обо всех судьях, а о 60 человеках, занимающих высокие должности в судебной системе.



«Грузинская мечта» отказывается внедрять механизм переоценки добропорядочности судей, занимающих важные посты в судебной системе.



В правящей партии пытаются преподнести проверку как инициативу оппозиции и НПО, однако все, что стоит за этим инструментом, на самом деле запрошено Еврокомиссией.



Гражданские организации призывают власти Грузии выполнить эту рекомендацию Еврокомиссии.



Статья подготовлена изданием Netgazeti при поддержке Программы USAID «Верховенство закона». Программа реализуется Институтом управления Восток-Запад (EWMI) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).



Netgazeti несет полную ответственность за содержание статьи, мнения, высказанные в ней, могут не отражать точку зрения упомянутых выше международных организаций.





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