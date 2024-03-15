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Дарчиашвили: Грузия решительно поддерживает мир и мирное сосуществование на Южном Кавказе
15.03.2024 17:52
Эта трехсторонняя платформа cоздает возможность для обеспечения оперативности и достижения конкретных результатов. На сегодняшней встрече мы обсудили принципы углубления нашего сотрудничества. Мы готовы и впредь активизировать наше сотрудничество по различным направлениям.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на совместной пресс-конференции, состоявшейся 15 марта после 9-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии.
И.Дарчиашвили заявил, что Азербайджан и Турция являются крупнейшими торговыми партнерами Грузии.
«Грузия решительно поддерживает мир и мирное сосуществование на Южном Кавказе. Уверен, что Азербайджан и Армения подпишут мирное соглашение и это станет поворотным моментом в регионе», - отметил грузинский министр.
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