

Дарчиашвили: Грузия решительно поддерживает мир и мирное сосуществование на Южном Кавказе

15.03.2024 17:52





Эта трехсторонняя платформа cоздает возможность для обеспечения оперативности и достижения конкретных результатов. На сегодняшней встрече мы обсудили принципы углубления нашего сотрудничества. Мы готовы и впредь активизировать наше сотрудничество по различным направлениям.



Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на совместной пресс-конференции, состоявшейся 15 марта после 9-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии.



И.Дарчиашвили заявил, что Азербайджан и Турция являются крупнейшими торговыми партнерами Грузии.



«Грузия решительно поддерживает мир и мирное сосуществование на Южном Кавказе. Уверен, что Азербайджан и Армения подпишут мирное соглашение и это станет поворотным моментом в регионе», - отметил грузинский министр.







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