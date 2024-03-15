

Вольский: Определенная группа НПО превратилась в контору интриг

15.03.2024 19:08





По заявлению вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского, определенная группа неправительственных организаций превратилась в «контору интриг». Так Вольский прокомментировал заявление 12-ти НПО, призывающих власти «прекратить кампанию по дискредитации судей с иным мнением».



По словам Вольского, поддержка «ветинга» является «политическим заявлением».



«Определенная группа неправительственных организаций превратилась в контору интриг. Что означает, когда некий судья заявляет, что он за кампанию «ветинга», когда государственная политика не предусматривает такого унижения, как подвергнуть испытанию этих 5 судей или других и вывести их в роли школьников. Это прямое политическое заявление, от которого веет душком тех политических настроений, которые радикальная оппозиция создала в отношении суда», - заявил Гия Вольски.



Для информации, 12 неправительственных организаций призывают власти «прекратить кампанию по дискредитации судей с иным мнением».



Как отмечается в совместном заявлении третьего сектора, власти должны полностью выполнить условия Евросоюза, что является не только обязательной предпосылкой не только вступления в ЕС, но и создания независимого и беспристрастного суда и развития страны.



Напомним и о том, что пятеро судей - Мамука Циклаури, Мадонна Маисурадзе, Кети Месхишвили, Екатерина Гаситашвили и Нино Бакакури разделяют требование ввести систему т.н. ветинга.





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