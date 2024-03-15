|
|
|
Саакашвили: Вместе с Калашовым ФСБ выпустила и его правую руку, а это подтверждает, что их задание - выборы
15.03.2024 19:13
Следует ожидать таких провокаций как с Рафальянц и невиданной мобилизации «черных», - об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в соцсети.
По заявлению Михаила Саакашвили, чтобы вмешаться в выборы в Грузии, ФСБ отпустила «воров в законе».
«Вместе с Калашовым российская ФСБ выпустила и его правую руку, «вора в законе» Бадри Кублашвили, что окончательно подтверждает, что их будущее задание — выборы в Грузии. Следует ожидать таких провокаций как с Рафальянц и невиданной мобилизации «черных».
Иванишвили проигрывает выборы, и его кураторы знают это лучше всех. Чего боится «черный мир»? Массовой явки избирателей, поэтому на этот раз нам предстоит побить все рекорды участия в выборах», - пишет Михаил Саакашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна