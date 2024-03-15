

Саакашвили: Вместе с Калашовым ФСБ выпустила и его правую руку, а это подтверждает, что их задание - выборы

15.03.2024 19:13





Следует ожидать таких провокаций как с Рафальянц и невиданной мобилизации «черных», - об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в соцсети.



По заявлению Михаила Саакашвили, чтобы вмешаться в выборы в Грузии, ФСБ отпустила «воров в законе».



«Вместе с Калашовым российская ФСБ выпустила и его правую руку, «вора в законе» Бадри Кублашвили, что окончательно подтверждает, что их будущее задание — выборы в Грузии. Следует ожидать таких провокаций как с Рафальянц и невиданной мобилизации «черных».



Иванишвили проигрывает выборы, и его кураторы знают это лучше всех. Чего боится «черный мир»? Массовой явки избирателей, поэтому на этот раз нам предстоит побить все рекорды участия в выборах», - пишет Михаил Саакашвили.





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