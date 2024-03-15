

Катрин Дюма: Грузия является надежной опорой для Евросоюза

15.03.2024 19:15





«Франция считает Грузию надежным партнером, это надежная опора для Евросоюза, тем более учитывая роль Грузии в регионе», — заявила председатель комитета по международным отношениям и обороне Сената Франции Катрин Дюма после встречи с грузинской парламентской делегацией во главе с Николозом Самхарадзе.



Катрин Дюма надеется, что Грузия добьется успеха на пути европейской интеграции.



«На встрече мы обсудили ряд геополитических вызовов, в том числе вызовы, стоящие перед Грузией и вашим регионом. Мы говорили о российско-украинской войне. Конечно, исходя из того статуса кандидата, который уже есть у Грузии, мы говорили о следующих этапах. Естественно, Франция по-прежнему рассматривает Грузию как надежного партнера и даже больше, чем когда-либо. Грузия является надежной опорой Евросоюза, особенно учитывая роль Грузии в регионе в урегулировании вызовов, которые есть между Арменией и Азербайджаном. Мы продолжим диалог и в будущем, и Франция всегда будет рядом с Грузией. Мы также говорили о том, что нам сложно предугадать, что произойдет через несколько лет. Геополитические вызовы, вероятно, окажут существенное влияние на эти процессы. Надеюсь, ситуация будет такой, что с нашей помощью и усилиями Грузии мы продолжим наши отношения, и Грузия добьется успеха на пути европейской интеграции», — заявила Катрин Дюма.





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