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МИД Грузии: Визит Кобахидзе в Азербайджан укрепит стратегическое партнёрство


15.03.2024   23:18


МИД Грузии распространил заявление по поводу двусторонней встречи министра Ильи Дарчиашвили с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

В заявлении отмечается, что министры выразили удовлетворение динамикой развития отношений между странами.

Илья Дарчиашвили поблагодарил Джейхуна Байрамова за организацию очередной встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Грузии и Турции в трехстороннем формате и за теплый прием. В ходе встречи была подчеркнута важность и роль трёхстороннего формата в региональном развитии.

"Обсуждая текущую повестку стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном, министры высоко оценили официальный визит 16 марта премьер-министра Грузии и запланированные в Баку встречи на высоком уровне, которые еще больше укрепят динамику двустороннего стратегического партнерства", - подчеркивается в информации.


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