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Ираклий Кобахидзе находится с официальным визитом в Азербайджане
16.03.2024 13:12
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проводит официальный визит в Азербайджанскую Республику.
Главу правительства Грузии в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку встретили вице-премьер-министр Азербайджана Али Ахмедов и другие официальные лица.
В ходе визита Кобахидзе встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во дворце Загульба, после чего лидеры сделают заявления для СМИ.
В состав грузинской делегации также входят первый вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илия Дарчиашвили.
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