

Ираклий Кобахидзе находится с официальным визитом в Азербайджане

16.03.2024 13:12





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проводит официальный визит в Азербайджанскую Республику.



Главу правительства Грузии в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку встретили вице-премьер-министр Азербайджана Али Ахмедов и другие официальные лица.



В ходе визита Кобахидзе встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во дворце Загульба, после чего лидеры сделают заявления для СМИ.



В состав грузинской делегации также входят первый вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илия Дарчиашвили.







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