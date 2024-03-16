

Кобахидзе: У нас высокий уровень политического и экономического сотрудничества с Азербайджаном

16.03.2024 18:45





Грузию и Азербайджан, наши народы, связывает многовековая, историческая дружба, и это тот прочный фундамент, который является основой стратегического партнерства между нашими двумя государствами, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в совместном заявлении с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во дворце Загульба в Баку.



Как отметил Кобахидзе, он уверен, что отношения между странами будут продолжаться именно в таком духе.



«Для меня большая честь впервые находиться в Азербайджанской Республике в качестве премьер-министра. Для нас было важно совершить этот визит в Азербайджан сразу же после вступления в эту должность. Я хотел бы поблагодарить президента Алиева за его добросердечное гостеприимство.



Президент Ильхам Алиев сказал, что наши страны и народы связывает многовековая, историческая дружба, и это, конечно, является прочной основой стратегического партнерства между нашими двумя государствами. Я уверен, что наши отношения и дальше будут продолжаться именно в этом духе.



Сегодня у нас очень высокий уровень политического, экономического, культурного сотрудничества и хорошая динамика в этих отношениях. Для нас главное – сохранить эту динамику, еще больше углублять отношения и сотрудничество между нашими странами.



Еще раз подчеркну важность политического партнерства. Я хотел бы поблагодарить Азербайджан, президента Алиева за его очень решительную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Грузия всегда была очень решительным сторонником суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», — сказал Ираклий Кобахидзе.



Кроме того, как заявил Кобахидзе, на встрече с Алиевым были обсуждены глобальные политические процессы и текущие процессы в регионе.



«Мир и стабильность — это то, что требует особого внимания. Позиция нашей страны всегда была такой. Мы всегда старались внести максимальный вклад в обеспечение мира и стабильности в нашем регионе. Конечно, с таким подходом мы продолжим нашу деятельность и в дальнейшем», — сказал Ираклий Кобахидзе.



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе совершает сегодня официальный визит в Азербайджанскую Республику.



В состав грузинской делегации также входят первый вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илия Дарчиашвили.







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