

Президент: Этот год важен для нашего европейского будущего

16.03.2024 20:38





26 октября 2024 года пройдут выборы, и вы все знаете, насколько важными будут эти выборы и насколько важным будет участие диаспоры в этих выборах. Давно не было такого интереса к грузинским выборам со стороны диаспоры, и понятно, что это связано с новой надеждой, которая родилась после предоставления Грузии статуса кандидата, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время онлайн-встречи с диаспорой.



По его словам, несмотря на то, что сегодня за рубежом проживает около миллиона граждан Грузии, а в выборах участвовали лишь 17 тысяч, а это значит, что диаспора не участвовала в выборах, и не было предпринято никаких соответствующих усилий для ее вовлечения.



«Это очень важный момент для нашей страны, в этом году 26 октября пройдут выборы, и вы все знаете, насколько важными будут эти выборы и насколько важным будет участие диаспоры в этих выборах. Давно не было такого интереса к грузинским выборам со стороны диаспоры, и понятно, что это связано с новой надеждой, которая родилась после предоставления Грузии статуса кандидата. Этот год также важен для нашего европейского будущего, поскольку в конце года возможно, ожидаемо и есть надежда, что будут открыты переговоры о вступлении, но для всего этого необходимо, чтобы была максимальная активность. Сегодня диаспора насчитывает около миллиона наших граждан, и из них в выборах участвовали лишь примерно 17 тысяч. Это абсурд, значит, не была задействована диаспора и не были предприняты усилия, которые нужны в этом направлении, чтобы вы все могли участвовать [в выборах]. Эти усилия требуют нашего подключения, участия всех государственных органов – института президента, ЦИК, Министерства иностранных дел, чтобы сделать этот процесс максимально простым для вас. Но это значит и то, что должна быть готовность, мобилизация и с вашей стороны. Вы должны максимально зарегистрироваться в избирательных списках и нужно начать работать в этом направлении уже с сегодняшнего дня, чтобы открылись дополнительные избирательные участки. Не скрою от вас, это будет непросто, у нас уже были встречи с ЦИК, нашими партнерами-послами по этим вопросам и есть поддержка в этом плане, но, вероятно, потребуется большая мобилизация, чтобы то, о чем нам говорят – почему бы и нет, но это сложно, было сделано и к тому же своевременно. Избирательные участки не открываются за месяц или 40 дней до выборов, работа над этим начинается сегодня. Требования этого и подписи должны быть отправлены сегодня же», - заявила Саломе Зурабишвили.





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