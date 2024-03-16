

Мачарашвили: Президент Грузии своим заявлением практически признает независимость Абхазии

16.03.2024 20:53





Это очередное доказательство того, что пусть даже формальный, но все-таки президент делает заявление, которое прямо служит шагу, предпринятому против восстановления территориальной целостности. Она выступает против принципа непризнания и практически признает своим заявлением независимость Абхазии, - так член парламентского большинства Гурам Мачарашвили откликнулся на пост президента Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети по поводу того, что т.н. суд оккупированной Абхазии не поддержал отмену закона, запрещающего передачу пицундских дач третьим лицам.



По словам Мачарашвили, Саломе Зурабишвили уже открыто и явно выполняет заказы иностранных сил.



«К сожалению, нас больше не удивляют заявления Зурабишвили, которые наносят вред грузинскому государству. Это очередное доказательство того, что пусть даже формальный, но все-таки президент делает заявление, которое прямо служит шагу, предпринятому против восстановления территориальной целостности. Мы хотим восстановить территориальную целостность мирным путем, и в это время она выступает против принципа непризнания и практически своим заявлением признает независимость Абхазии. Это печальная данность, но мы не удивляемся, поскольку Зурабишвили уже открыто и явно выполняет заказы иностранных сил.



Неважно, скажет ли она о судье или другом публичном служащем, поскольку, когда ты пусть и формально, но все-таки президент признаешь легитимность любого публичного служащего, признанного Россией «независимого» субъекта – Абхазии, это означает, что ты практически признаешь независимость Абхазии. И еще раз повторю, я не думаю, что это ошибка. К сожалению, она выполняет заказы иностранных сил», - заявил Гурам Мачарашвили.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на информацию о том, что т.н. суд оккупированной Абхазии не поддержал отмену закона, запрещающего передачу пицундских дач третьим лицам. Президент оценила этот шаг, как «пример независимости от абхазских судей».





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